Выбросившую годовалую дочь из окна россиянку обвинили в убийстве

СКР предъявил обвинение в убийстве москвичке, выбросившей годовалую дочь с 11-го этажа

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве малолетнего ребенка москвичке, выбросившей годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже на юге столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления ведомства Юлия Иванова.

26-летней женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ. На допросе она признала вину и не высказала сожаления о случившемся.

Следователь намерен назначить москвичке комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. В Чертановский суд Москвы направлено ходатайство о ее аресте.

7 ноября мать выбросила дочь из окна квартиры по адресу Сумской проезд. Ребенок умер в больнице от полученных травм. Женщина находилась в подавленном состоянии из-за развода.