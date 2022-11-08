В Москве женщина выкинула годовалую дочь из окна 11-го этажа

Жительница московского района Чертаново выкинула годовалую дочь из окна 11-го этажа

Москвичка выкинула годовалую дочь из окна 11-го этажа в Чертанове. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщает прокуратура в своем Telegram-канале.

Ребенка нашли под окнами жилого дома в Сумском проезде. Девочка выжила, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. В квартире 26-летней матери ребенка обнаружены завалы мусора.

На месте произошедшего работают представители правоохранительных органов. Прокуратура проводит проверку.

Ранее сообщалось, что на Урале осудили на 8,5 года россиянина, выбросившего младенца в окно из-за его плача.