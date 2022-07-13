Выбросившего семимесячного младенца в окно россиянина осудили на 8,5 года

На Урале осудили на 8,5 года россиянина, выбросившего младенца в окно из-за его плача

На Урале 36-летнего жителя Байкаловского района осудили на 8,5 года колонии строгого режима за покушение на убийство семимесячного ребенка. Об этом в среду, 13 июля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Свердловской области Александр Шульга.

По данным следствия, вечером 28 июля 2020 года россиянин у себя дома пил спиртное вместе со знакомым и своей экс-супругой, которая пришла к нему в гости вместе с маленьким сыном. Чтобы испугать малыша, подсудимый громко включал музыку и подносил колонку к ползавшему на диване ребенку, из-за чего тот начал громко плакать.

Разозлившись из-за криков младенца, мужчина стал кричать на него в ответ и пригрозил выбросить в окно. Мать мальчика попросила бывшего мужа перестать издеваться над ребенком и не включать громкую музыку, после чего мужчина насильно вывел ее на улицу. Вскоре, не выдержав непрекращающегося плача младенца, он выкинул его в окно, чтобы убить его. Однако ребенок не получил серьезных повреждений, так как события происходили в одноэтажном доме.

«Ныне уже осужденный гражданин по имени Степан ранее трижды привлекался к уголовной ответственности — в 2014, 2017 и 2020 годах. В частности, в его криминальном багаже имеются приговоры за кражи и побои. Кроме того, он не раз отвечал перед законом за административные правонарушения», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, эти судимости не заставили фигуранта «переосмыслить свое бытие и перестроить свое сознание», он продолжил злоупотреблять алкоголем. «Лишь благодаря счастливой случайности пострадавший от его действий малолетний остался в живых», — добавил Горелых.