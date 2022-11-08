Выбросившая ребенка с 11-го этажа москвичка накануне обращалась к медикам

Shot: выкинувшая ребенка с 11-го этажа москвичка накануне инцидента вызывала дочке скорую

Начало событий в новости В Москве женщина выкинула годовалую дочь из окна 11-го этажа

Выкинувшая годовалого ребенка с 11 этажа жительница московского района Чертаново накануне инцидента обращалась к медикам. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, женщина вызвала скорую помощь дочери около четырех часов вечера 7 ноября, прибывшие врачи зафиксировали у ребенка острую инфекцию дыхательных путей. Как уточняет Shot, после падения с высоты 11 этажа у пострадавшей диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб легких и живота, а также перелом бедра.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. По предварительным данным, все произошло на кухне квартиры на 11-м этаже жилого дома в Сумском проезде. Мать по неизвестным причинам выбросила младенца из окна. Сейчас обе — и ребенок, и женщина — находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего ребенка»). Столичная прокуратура также опубликовала видео из квартиры, где жили мать с дочкой.