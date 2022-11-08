Опубликовано видео из квартиры выбросившей дочь с 11-го этажа москвички

Прокуратура показала видео из квартиры, хозяйка который выбросила дочь из окна 11-го этажа

Столичная прокуратура опубликовала видео из захламленной квартиры на 11-м этаже, хозяйка которой выбросила двухлетнюю дочь из окна. Видео размещено в официальном Telegam-канале надзорного органа.

На опубликованных кадрах видно, что на полу кухни квартиры разбросан мусор, на столе — объедки. Как сообщили в прокуратуре, москвичка выбросила ребенка именно из окна кухни.

Одна из комнат квартиры полностью завалена хламом, зайти в нее невозможно.

Об инциденте стало известно утром 8 ноября. По предварительным данным, годовалая девочка выжила.