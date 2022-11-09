Выброшенная с 11-го этажа матерью годовалая девочка умерла

Годовалая девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа в Москве, умерла в больнице

Годовалая девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщила городская прокуратура в своем Telegram.

Как сообщили в ведомстве, действия женщины подлежат квалификации по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). На данный момент прокурорская проверка продолжается, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.

Ребенка обнаружили под окном многоэтажки в районе Чертаново утром 8 ноября. Причины, по которым москвичка выбросила дочь из окна, выясняют следователи. При этом женщину также госпитализировали с отравлением лекарствами. Позже стало известно, что девочка находится в реанимации.