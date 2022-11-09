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Выброшенная с 11-го этажа матерью годовалая девочка умерла
Годовалая девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа в Москве, умерла в больнице
Годовалая девочка, выброшенная матерью с 11-го этажа в Москве, умерла в больнице. Об этом сообщила городская прокуратура в своем Telegram.
Как сообщили в ведомстве, действия женщины подлежат квалификации по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего ребенка). На данный момент прокурорская проверка продолжается, ход расследования уголовного дела контролируется прокуратурой Москвы.
Ребенка обнаружили под окном многоэтажки в районе Чертаново утром 8 ноября. Причины, по которым москвичка выбросила дочь из окна, выясняют следователи. При этом женщину также госпитализировали с отравлением лекарствами. Позже стало известно, что девочка находится в реанимации.