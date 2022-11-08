Стало известно о состоянии выброшенной в Москве с 11-го этажа годовалой девочки

«112»: выброшенная москвичкой с 11-го этажа годовалая девочка находится в реанимации

Выброшенная москвичкой с 11-го этажа годовалая девочка находится в реанимации. О состоянии пострадавшей пишет Telegram-канал «112».

Как стало известно каналу, ребенок выжил, сейчас врачи борются за ее жизнь.

Более детальной информации о состоянии девочки и полученных ею травмах нет.

Об инциденте сообщалось утром 8 ноября — ребенка обнаружили под окном многоэтажки в районе Чертаново. Причины, по которым москвичка выбросила дочь из окна, выясняют следователи. При этом женщину также госпитализировали с отравлением лекарствами.

Ранее появилось видео из квартиры матери девочки — комнаты жилища оказались завалены хламом.