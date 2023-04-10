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07:50, 10 апреля 2023Россия

Российская школьница отравилась алкоголем в свой день рождения и погибла

В поселке Дарасун Забайкальского края 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В поселке Дарасун Карымского района Забайкальского края школьница насмерть отравилась алкоголем. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).

По данным следователей, погибла 15-летняя школьница: она отмечала свой день рождения вместе с друзьями и выпила крепкий алкоголь. В тот же вечер россиянке стало плохо, на следующий день она умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, начата проверка. Родственников девушки, а также ее друзей и сверстников уже допросили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Челябинской области четверо местных жителей отравились суррогатным алкоголем, трое из них — насмерть. Предварительно, компания употребляла самогон. С места происшествия изъято восемь пластиковых бутылок

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Анастасия Шейкина
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