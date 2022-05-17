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Эмбер Херд подтвердила сокращение ее роли в «Аквамене 2»

Актриса Херд заявила, что ее роль в «Аквамене 2» сократили до 10 минут из-за скандала

Фото: Steve Helber / Reuters

36-летняя американская актриса Эмбер Херд подтвердила, что ее роль во второй части фильма «Аквамен» сократили до 10 минут из-за скандальных судебных разбирательств с бывшем мужем, актером Джонни Деппом. Об этом сообщает Entertainment.

Артистка призналась, что ей пришлось «очень упорно бороться» за то, чтобы продолжать сниматься в Голливуде после громкого развода. Херд обвинила Деппа в создании клеветнической пиар-компании, которая практически разрушила ее кинокарьеру.

Звезда заявила, что была вынуждена вести продолжительные переговоры, чтобы принять участие во второй части «Аквамена», так как компания Warner Bros., занимающаяся съемками картины, хотела полностью исключить Херд из проекта. По словам актрисы, в итоге она появилась на 10 минут в «очень урезанной версии» оригинальной истории, запланированной для ее героини Меры в «Аквамене 2».

Помимо этого, количество рекламных контрактов с участием Херд также сократилось. В 2018 году звезда стала представителем бренда L'Oreal, однако за время скандальных судебных разбирательств косметическая компания практически перестала сотрудничать с артисткой.

Отвечая на вопрос о том, принимает ли актриса участие в кинопроектах сейчас, Херд ответила, что снялась в одном фильме, за роль в котором ей заплатили 65 тысяч долларов (гонорар актрисы за первую часть «Аквамена» составил один миллион долларов).

В конце апреля петицию против участия Херд в «Аквамене 2» подписали 2,3 миллиона человек.

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Анастасия Астахова
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