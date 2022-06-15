Антонов обеспокоился заявлениями Пентагона о расширении поставок РСЗО Украине

Посол РФ в США Антонов предупредил о рисках эскалации из-за поставок РСЗО HIMARS Украине

Заявления пентагона о возможности расширения поставок дальнобойных комплексов на Украину вызывают крайнюю обеспокоенность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

Таким образом он прокомментировал слова старшего заместителя министра обороны Колина Кала о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Дипломат отметил, что подобные высказывания можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. По его мнению, это лишь подтверждает, что у США нет стремления к мирному урегулированию конфликта на Украине.

В заключении Антонов призвал США «прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа».

В мае президент США Джо Байден подписал документ о выделении 40 миллиардов долларов Украине. В рамках пакета помощи США поставят Киеву реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами. 2 июня стало известно, что часть средств также передадут для финансирования возможной продажи беспилотников и для обучения военных Украины их использованию.