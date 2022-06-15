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Малышева назвала способ справиться с нарушениями в работе сердца без таблеток

Малышева заявила, что абляция при лечении аритмии эффективнее, чем использование таблеток

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Доктор медицинских наук Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказали о современном способе лечения аритмии (нарушения ритма сердца — прим. «Ленты.ру») — процедуре под названием абляция. По словам специалистов, она более эффективно справляется с недугом, чем таблетки. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Нарушение ритма сердца смертельно опасно, отметила Малышева. Когда предсердие не сокращается, кровь в нем застаивается, что приводит к образованию тромбов, пояснил Гандельман. По словам врача, чтобы предупредить образование тромбов, следует принимать антикоагулянты (препараты, снижающие густоту крови — прим. «Ленты.ру). «Но мы не стоим на месте, сейчас возможно сделать абляцию, которая уменьшит частоту или полностью ликвидирует приступы мерцательной аритмии», — указал кардиолог.

Врачи также рассказали, как проходит данная процедура. Кардиохирурги делают прокол в бедренном сосуде и через него ищут специальным электродом источник аритмии. После обнаружения его прижигают током высокой частоты.

«Эта процедура сегодня является основной», — подчеркнула Малышева, добавив, что по эффективности абляция превосходит лекарства. Врачи также порекомендовали тем, у кого есть аритмия, делать эту процедуру как можно раньше, пока у них не возникли необратимые изменения в предсердии.

Ранее Малышева назвала три суперпродукта, полезных для сердца. В их число телеведущая включила петрушку, красный перец и скумбрию.

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Денис Савосин
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