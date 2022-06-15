Российское ведомство захотело стать криптопесочницей

Российский экспортный центр запланировал тестирование расчетов в криптовалюте

Российский экспортный центр (РЭЦ), попавший под санкции Запада, намерен начать тестировать расчеты в криптовалюте. О планах ведомства заявила его глава Вероника Никишина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.

Государственный институт, поддерживающий несырьевых неэнергетических экспортеров, активно ищет новые механизмы проведения финансовых операций после того, как США изолировали его от долларовой системы и заблокировали активы на фоне проведения российской военной операции на Украине. Теперь РЭЦ хочет стать площадкой для эксперимента, так называемой песочницей, чтобы выявлять возможные технологические риски при оплате криптовалютой.

«Мы, как институт развития, который улавливает все тенденции (кроме традиционных мероприятий, которыми продолжаем заниматься), сейчас очень серьезно смотрим на то, чтобы отпилотировать расчеты в криптовалюте. Мы готовы сейчас стать такой трансграничной цифровой песочницей и уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов», — сообщила глава РЭЦ. По словам Никишиной, ведомство тесно взаимодействует с Росфинмониторингом и Центробанком, без которых «невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах».

В силу санкций возможности для международных расчетов в России ограничены. На этом фоне Минфин в конце мая предложил разрешить российскому бизнесу использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. Платить криптовалютой на территории России законопроект все еще запрещает. Однако юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается позволить оплачивать токенами свои внешнеторговые контракты, в частности, платить за поставки товаров из-за рубежа, работы, услуги и интеллектуальную деятельность с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы».