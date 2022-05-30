Российскому бизнесу разрешат оплачивать криптовалютой поставки из-за рубежа

Минфин предложил разрешить бизнесу оплачивать криптовалютой поставки из-за рубежа

Минфин внес поправки в законопроект «О цифровых валютах», разрешающие российскому бизнесу использовать криптовалюту в качестве средства оплаты внешнеторговой деятельности. С документом, представленном на дискуссионной площадке «Единой России» по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов 27 мая, ознакомились «Ведомости».

Платить криптовалютой на территории России законопроект все еще запрещает. Однако юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается позволить оплачивать токенами свои внешнеторговые контракты, в частности платить за поставки товаров из-за рубежа, работы, услуги и интеллектуальную деятельность с использованием «идентификатора, предоставленного оператором цифровой торговой платформы».

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в ходе дискуссии 27 мая поддержал поправки и заявил, что они «отвечают вызовам сложившейся геополитической ситуации». Аналогичной позиции придерживается и глава департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Анатолий Дюбанов. На мероприятии он предложил не откладывать введение этой нормы до нового года, а синхронизировать ее с принятием законопроекта.

С ЦБ новую версию документа пока согласовывать не стали, так как регулятор придерживается крайне отрицательной позиции по данной законодательной инициативе, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в письме премьер-министру Михаилу Мишустину (также есть в распоряжении «Ведомостей»). Представитель Банка России в комментарии газете заявил, что регулярные платежи в криптовалюте иностранным компаниям могут быть обнаружены и заблокированы зарубежными регуляторами. Старший партнер и руководитель международно-правового направления адвокатского бюро K&P.Law Александр Кукуев также предупредил, что бизнес может столкнуться с отказом международных бирж проводить платежи из-за рисков попасть под вторичные санкции США.

Заместитель председателя цифровой комиссии московского отделения Ассоциации юристов России Михаил Успенский назвал предложение Минфина преждевременным. Он отметил, что на данный момент биткоин и другие платежные цифровые валюты редко используются в расчетах из-за нестабильной стоимости. Чаще компании расплачиваются друг с другом в долларовых стейблкоинах, но они ни по действующему, ни по планируемому российскому регулированию де-юре не попадают под определение цифровых валют. «Но ключевая проблема заключается в том, что и не все иностранные поставщики готовы на такие расчеты. При всей прозрачности, быстроте и надежности криптосфера все еще вызывает большую долю скепсиса у бизнесменов», — заключил Успенский.

С инициативой разрешить использование цифровых валют при осуществлении экспорта и импорта товаров и услуг в конце апреля выступила Федеральная налоговая служба (ФНС). Руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов тогда прокомментировал, что законы большей части стран не запрещают расчетов в криптовалюте, и ключевая проблема заключается не в негативном отношении к таким активам со стороны других стран, а в том, что это может расцениваться как попытка обхода санкций в отношении России.