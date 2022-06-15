Журналистка потрогала за грудь робота Дуняшу на ПМЭФ и оценила ее одним словом
Журналистка издания «Фонтанка» показала на видео, как потрогала грудь представленного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) робота Дуняши, оценив ее одним словом. Ролик размещен в Telegram-канале издания.
«На ощупь — фу!» — приводятся в публикации слова корреспондентки.
Внешность Дуняши позаимствована у пермской модели Дианы Габдуллиной, обладательницы титула «Миссис Пермь — 2014». На странице пермячки во «ВКонтакте» сообщается, что Дуняша создана компанией «Промобот» не в единственном экземпляре.
Как отмечает RTVI, в 2022 году в пермском парке имени Горького открылась первая киберкофейня с Дуняшей, учредителем парка является супруг прототипа робота Рашид Габдуллин.
Ранее создатели Дуняши рассказали, что участие в ПМЭФ в рамках Территории инноваций позволит им презентовать проект и найти потенциальных партнеров и клиентов как в России, так и за рубежом.