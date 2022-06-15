Журналистка потрогала за грудь робота Дуняшу на ПМЭФ и оценила ее одним словом

Корреспондентка «Фонтанки» потрогала за грудь робота Дуняшу на ПМЭФ

Журналистка издания «Фонтанка» показала на видео, как потрогала грудь представленного на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) робота Дуняши, оценив ее одним словом. Ролик размещен в Telegram-канале издания.

«На ощупь — фу!» — приводятся в публикации слова корреспондентки.

Внешность Дуняши позаимствована у пермской модели Дианы Габдуллиной, обладательницы титула «Миссис Пермь — 2014». На странице пермячки во «ВКонтакте» сообщается, что Дуняша создана компанией «Промобот» не в единственном экземпляре.

Как отмечает RTVI, в 2022 году в пермском парке имени Горького открылась первая киберкофейня с Дуняшей, учредителем парка является супруг прототипа робота Рашид Габдуллин.

Ранее создатели Дуняши рассказали, что участие в ПМЭФ в рамках Территории инноваций позволит им презентовать проект и найти потенциальных партнеров и клиентов как в России, так и за рубежом.