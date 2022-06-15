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Сексолог оценил робота Дуняшу с внешностью модели из Перми на ПМЭФ

Сексолог Кульгавчук не увидел подтекста в появлении на ПМЭФ робота Дуняши с телом модели
Начало событий в новости Журналистка потрогала за грудь робота Дуняшу на ПМЭФ и оценила ее одним словом

Фото: Григорий Скворцов / РИА Новости

В образе робота-продавца Дуняши, которую заметили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), нет сексуального подтекста, считает российский врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук. Так он в разговоре с «Лентой.ру» оценил использование робота с внешностью модели из Перми.

По словам специалиста, он не видит сексуализированности ни во внешнем виде, ни в одежде Дуняши.

«Данный образ выбран не по сексуальным мотивам. Разработчики решили не создавать новую оболочку, а взяли готовую. Поскольку робот-продавец одет в обычную, а не подчеркнуто сексуальную одежду, то сексуальной подоплеки здесь нет», — предположил Кульгавчук.

Он также прокомментировал работу журналистов на ПМЭФ, одна из которых потрогала Дуняшу за грудь и поделилась своими впечатлениями.

«Что касается некоторых чрезмерно сексуализированных товарищей, то они могут усмотреть секс-образ и в обычной женщине-продавце мороженого. Здесь дело не в образе, а в своего рода сексуальной озабоченности», — уверен врач.

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Однако гораздо большую тревогу в будущем может вызывать микс искусственного интеллекта и более совершенных секс-кукол, считает он. «Вот это может со временем действительно способствовать серьезным изменениям в обществе», — предположил эксперт.

Дуняша — разработка пермской компании Promobot на основе «андроида» Robo-C-2. Фирма создает роботов для проведения презентаций, экскурсий и для работы в сфере обслуживания. При разработке Дуняши компания использовала внешность пермской модели Дианы Габдуллиной, супруги бизнесмена Рашида Габдуллина.

Представители компании «заявляли», что участие в ПМЭФ в рамках Территории инноваций с Дуняшей может позволить презентовать проект и найти потенциальных партнеров и клиентов как в России, так и за рубежом.

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Валерий Розенберг
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