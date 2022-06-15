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В Северной Осетии прошел форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев»

В Моздокском районе Северной Осетии прошел форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев»

Кадр: «Вести-Алания»

Гости из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, ближнего и дальнего зарубежья посетили Моздокский район Северной Осетии, где прошел форум «Вековые традиции моздокских кабардинцев». Об этом сообщает ГТРК «Алания».

По данным телеканала, на форуме прошел круглый стол, в рамках которого гости и эксперты из различных ведомств и моздокского благочиния обсудили многие темы. Участники мероприятия также посетили памятные места района.

Праздник прошел на площади 50-летия Октября, он объединил все национально-культурные общества Моздокского Дома дружбы. Гостям демонстрировали национальные сувениры, костюмы, блюда разных народов.

По словам министра по национальной политике и внешним связям РСО-А Алана Багиева, форум заложит основу для еще большего укрепления межнациональных отношений. «И без сомнения — это должно вылиться в некую систему, в некую программную работу по дальнейшему укреплению, по сплочению между представителями разных национальностей. Учитывая еще и международную ситуацию, показывать всему миру, как нужно выстраивать отношения между представителями разных народов», — добавил он.

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Варвара Кошечкина
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