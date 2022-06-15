В России оценили вероятность новой пандемии из-за оспы обезьян

Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оспа обезьян вряд ли вызовет пандемию. Вероятность этого он оценил в беседе с РИА Новости.

При этом он призвал не забывать об этой проблеме. «Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может», — сказал он.

Ученый добавил, что данный вирус все же эволюционирует, но медленнее, чем РНК-содержащий вирус.

Ранее Роспотребнадзор составил рекомендации, которые направлены на предупреждение возникновения и распространения оспы обезьян в России. В документе ведомство порекомендовало усилить меры по выявлению тех лиц, у которых присутствуют симптомы, предположительно, указывающие на оспу обезьян.