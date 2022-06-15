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На Камчатском вулкане в июне пройдут соревнования по сноуборду

На Вилючинском вулкане на Камчатке с 20 по 26 июня проведут соревнования по сноуборду

Фото: Dmytro Vietrov / Shutterstock

C 20 по 26 июня на снежнике вулкана Вилючинский на Камчатке пройдут всероссийские соревнования по сноуборду. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Отмечалось, что соревнования проводятся впервые после двухлетнего перерыва — в прошлом году состязания не состоялись из-за недостаточного количества снега, в 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса.

«Это уникальное мероприятие, поскольку в России не так много мест, где летом можно провести соревнования по данному виду спорта. Участие примут представители Дальнего Востока и, конечно же, других регионов России», — рассказал председатель регионального отделения Федерации сноуборда России в Камчатском крае Дмитрий Базанов.

Уточняется, что в Камчатском крае выработана уникальная система подготовки спортсменов-сноубордистов на летнем снегу. Всероссийские соревнования на снежнике Вилючинского вулкана считаются единственными в России летними соревнованиями по сноуборду в дисциплинах параллельного слалома гиганта, сноуборд-кросса и слоуп-стайла.

Ранее в марте на Эльбрусе прошли этапы соревнований по фрирайду на горных лыжах и сноубордах мировой серии Freeride World Qualifier. Участниками стали свыше 80 спортсменов.

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Дарья Рыбак
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