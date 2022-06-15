Диетолог напомнила россиянам об опасности клубничной диеты

Диетолог Татьяна Залетова: злоупотребление клубникой грозит потерей мышечной массы

Врач кардиолог-диетолог, сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Залетова напомнила россиянам об опасности злоупотребления клубникой. Ее слова передает Агентство городских новостей «Москва».

По словам эксперта, клубничная монодиета может грозить потерей мышечной массы и другими негативными последствиями для организма. Она объяснила это тем, что в ягоде, богатой витаминами, минералами и пищевыми волокнами все же нет белка. Залетова призвала вписывать клубнику в сбалансированный рацион, чтобы получить он нее максимум пользы.

Диетолог также порекомендовала с осторожностью включать клубнику в свою диету аллергикам и людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. «Клубника — аллерген. Поэтому тем, у кого имеется предрасположенность к различным аллергиям, следует с осторожностью пробовать эту ягоду и начинать с небольшого, около 50 граммов за порцию, количества», — резюмировала врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова перечислила продукты, запрещенные к употреблению женщинам после 40 лет. По ее словам, в этом возрасте лучше отказаться от сахара, следить за потреблением белка и жиров, а также есть больше фруктов и овощей.