Политолог заявил о критической точке в отношениях ФРГ и России

Политолог Камкин заявил, что отношения ФРГ и России достигли критической точки

Нынешние отношения Германии и России достигли критической точки и характеризуются заморозкой всех экономических проектов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Примакова Александр Камкин.

«Безусловно, Германия занимает антироссийскую позицию, это касается и поставок вооружения Украине, и отношения к Украине как государству, поэтому в целом можно сказать, что отношения Германии и России переживают крайне глубокий кризис», — заметил политолог.

Тем не менее в Германии понимают, что полностью разрывать отношения с Россией крайне нецелесообразно в экономическом плане, считает германист. По его словам, красной чертой, которая привела бы к полному разрыву дипломатических отношений и полному прекращению поставок российских энергоресурсов в Германию и другие страны Европейского союза, могла стать национализация «дочки» «Газпрома» в ФРГ.

«Это, конечно, неприемлемо, потому что оперативно наладить поставки не получится. Поэтому, какая бы воинственная риторика и какие бы политические пассажи ни разворачивались, все равно экономически Германия полностью "отменить Россию", как это модно говорить на Западе, не сможет. Я думаю, этим объясняется нежелание [канцлера ФРГ Олафа] Шольца национализировать "Газпром", красть у России. Несмотря на кризис в отношениях, несмотря на все санкционные пакеты, Германия все-таки рассчитывает получать из России энергоресурсы — в противном случае германскую экономику ожидает глубочайший кризис», — поделился Камкин.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania, так как посчитал, что это «может разозлить президента России Владимира Путина» и привести к прекращению поставок российского газа.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), а Россия ввела в отношении нее санкции. 14 июня власти Германии объявили, что возьмут Gazprom Germania в долгосрочное внешнее управление. Кроме того, немецкое правительство выделит предприятию заем для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения возможного банкротства.