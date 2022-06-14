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Отказ от полной национализации дочки «Газпрома» в ФРГ объяснили

Bloomberg: ФРГ решила не национализировать Gazprom Germania, «чтобы не злить Путина»

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Решение отказаться от идеи полной национализации бывшего немецкого подразделения «Газпрома» Gazprom Germania Gmbh принадлежит канцлеру Германии Олафу Шольцу. Об этом пишет Bloomberg.

Информированные источники агентства утверждают, что канцлер отверг соответствующий план министра экономики Роберта Хабека, поскольку счел, что национализация компании «может разозлить президента России Владимира Путина» и привести к обострениям в вопросе импорта российского газа.

«Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania GmbH и всех ее активов в конце марта. С 4 апреля компанией управляет Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), а Россия ввела в отношении нее санкции. Изначально планировалось, что такая мера будет временной и продлится несколько месяцев.

14 июня власти Германии объявили, что возьмут Gazprom Germania в долгосрочное внешнее управление. Кроме того, немецкое правительство выделит предприятию заем для обеспечения бесперебойной работы и предотвращения возможного банкротства.

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Марина Совина
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