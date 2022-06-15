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Артемий Лебедев высказался об отстранении России от участия в Олимпиадах

Лебедев заявил, что РФ может участвовать в Олимпиаде, но не может использовать госсимволы

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Популярный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал отстранение России от участия в Олимпиадах и конкурсах. Он назвал запрет на использование госсимволов РФ дебрендингом. Об этом Лебедев высказался в своем Telegram-канале.

«Все истории про унизительные отстранения России от участия в олимпиадах и на конкурсах деревьев сводятся к одному простому факту: это дебрендинг (маркетинговая стратегия, суть которой заключается в удалении названия производителя, упрощении дизайна или отказе от логотипа — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он. По его словам, это явление настолько непонятно российскому обществу, что о нем никто не написал.

«Россию не лишили права на участие в соревнованиях, Россию лишили права использовать базовые символы — герб, флаг, название страны», — добавил дизайнер. При этом, по словам Лебедева, такой дебрендинг может быть даже унизительнее, чем отказ от сотрудничества, отмена или деплатформинг (бойкот какой-либо группы путем удаления и блокировки принадлежащих ей страниц в соцсетях и на различных сайтах — прим. «Ленты.ру») .

Ранее международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от участия в ряде соревнований. В некоторых международных турнирах у россиян остается возможность участвовать в нейтральном статусе. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что не уверена в сохранении Олимпиады после отстранения сборной России.

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Денис Савосин
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