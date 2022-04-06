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Винер-Усманова засомневалась в проведении Олимпиады без России

Винер-Усманова заявила, что не уверена в сохранении Олимпийских игр без российских атлетов

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова засомневалась в проведении Олимпийских игр без российских атлетов. Ее слова приводит РИА Новости.

Она заявила, что не уверена в сохранении Олимпиады после отстранения сборной России. «Спорт вне политики, а сейчас нарушается вся система олимпийского движения. Это отвратительно не только в отношении России, но и всего мира, который следит за турнирами», — сказала она, добавив, что художественная гимнастика обеднеет без российских спортсменок.

Ранее Винер-Усманова оценила предложение Норвегии сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Она назвала предложение допустить к турнирам юниоров и детей важным шагом. «Тем более что юниорами считаются до 15 лет, а это уже серьезный возраст», — отметила она.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне могут продолжать выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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