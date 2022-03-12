Винер-Усманова оценила предложение Норвегии об исключении для российских атлетов

Винер назвала предложение Норвегии допустить к турнирам юниоров и детей важным шагом

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова оценила предложение Норвегии сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Ее слова приводит RT.

Винер назвала предложение допустить к турнирам юниоров и детей важным шагом. «Тем более что юниорами считаются до 15 лет, а это уже серьезный возраст», — посчитала она, добавив, что в гимнастике спортсменки смогут готовиться к Олимпийским играм.

Ранее 12 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.