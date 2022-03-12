Норвегия призвала допустить к международным турнирам российских юниоров и детей

Норвегия предложила сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и равноправия страны, которое публикует РИА Новости.

Представители страны поддержали дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призвали допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России. «Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», — подчеркнули в Норвегии.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила россиянам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под своей эгидой.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.