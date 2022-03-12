Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Сампдория
Сегодня
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|29-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
20:30 (Мск)
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|29-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
Краснодар
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Норвегия предложила сделать исключение в отстранении российских спортсменов

Норвегия призвала допустить к международным турнирам российских юниоров и детей

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Норвегия предложила сделать исключение в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и равноправия страны, которое публикует РИА Новости.

Представители страны поддержали дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призвали допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России. «Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», — подчеркнули в Норвегии.

Материалы по теме:
«Нас вышвырнули, как изгоев» Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
«Нас вышвырнули, как изгоев»Звезда паралимпийского спорта России — об отстранении от Игр в Пекине и украинцах
00:00
«Без Большунова лыжи — не лыжи!» Россиян отлучили от международных соревнований. Каким станет мировой спорт без России?
«Без Большунова лыжи — не лыжи!»Россиян отлучили от международных соревнований. Каким станет мировой спорт без России?
9 марта

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила россиянам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. После этого Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под своей эгидой.

28 февраля Международный олимпийский комитет выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допустить россиян и белорусов до турниров.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выведении из строя главного центра радиоразведки ВСУ
Россиянин выставил на продажу Lego за полтора миллиона рублей
Опубликованы кадры ареста яхты российского миллиардера в Италии
В Oriflame рассказали о будущем компании в России
Турция заявила о нежелании присоединяться к санкциям против России
В Грузии пройдут совместные с НАТО учения
В аэропортах Москвы отменили и задержали более 110 рейсов
Норвегия предложила сделать исключение в отстранении российских спортсменов
В Белоруссии ответили на заявления об ударах России по территории республики
Суд наложил арест на имущество экс-участницы списка Forbes
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.