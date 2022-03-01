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Норвегия запретила российским лыжникам участвовать в проводимых в стране стартах

Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила россиянам участвовать в стартах в стране

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Федерация лыжных видов спорта Норвегии запретила российским спортсменам участвовать в стартах, которые проводятся на территории страны. Об этом сообщает NRK.

Норвежская сторона уведомила Международную федерацию лыжного спорта (FIS), что ближайшие соревнования в стране пройдут без участия российских и белорусских атлетов. Отмечается, что позиция FIS по этому вопросу учитываться не будет.

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«Мы надеялись, что FIS примет это решение от лица всего лыжного спорта, но мы больше не можем ждать», — заявил глава норвежской федерации Эрик Ресте.

28 февраля появилась информация, что FIS допустит российских спортсменов до участия в заключительных этапах Кубка мира, которые пройдут в Норвегии. 25 февраля отечественным лыжникам запретили выступать под флагом страны, они должны будут использовать флаг и гимн FIS.

Андрей Стрельцов
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