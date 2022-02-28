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Спорт

FIS допустит российских лыжников до соревнований

Международная федерация лыжного спорта намерена допустить россиян до этапов Кубка мира

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Международная федерация лыжного спорта (FIS) допустит российских спортсменов до соревнований. Об этом стало известно норвежскому изданию NRK.

В организации заявили, что намерены допустить российских лыжников до заключительных этапов Кубка мира, которые пройдут в Норвегии. «Правление FIS четко выразило свою позицию в отношении участия российских спортсменов в турнирах под эгидой FIS. Чтобы обеспечить честные и инклюзивные соревнования, национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — подчеркнули в федерации.

Ранее руководитель комитета по лыжным гонкам в FIS Вегард Ульванг призвал не допускать россиян на этапы в Норвегии. «Это решение должна была принять FIS — в противном случае это должна сделать Норвегия как организатор этапов. Если FIS не согласна с этим, пусть забирает у нас этапы Кубка мира», — заявил Ульванг. Он отметил, что это риск, на который норвежцы должны пойти, чтобы принудить международную федерацию к активным действиям.

25 февраля российским лыжникам запретили выступать под флагом страны. Отмечается, что спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS. Также Россию лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени 18-20 марта.

Дарья Коршунова
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