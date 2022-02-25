Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
Сегодня
23:00 (Мск)
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Дженоа
Сегодня
23:00 (Мск)
Интер М
Италия - Серия А|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Завтра
18:00 (Мск)
Уотфорд
Англия - Премьер-лига|27-й тур
Спартак М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|19-й тур
Эмполи
Завтра
20:00 (Мск)
Ювентус
Италия - Серия А|27-й тур
Спорт

Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта лишила Россию этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Фото: Алексей Мальгавко / Reuters

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает ТАСС.

Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 18 по 22 марта. Решение принято на фоне военной операции вооруженных сил России на территории Украины.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающий матч еврокубка пройдет на стадионе« Стад де Франс» в Париже.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал условие для начала переговоров с Украиной
Кремль высказался о возможных контактах Путина и Зеленского
Италия решила предоставить НАТО дополнительный контингент военнослужащих
Кремль заявил о праве граждан иметь разные точки зрения на ситуацию на Украине
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом
Кремль ответил на вопрос о нормализации отношений России с мировым сообществом
Кремль продолжил считать Зеленского президентом Украины
Премьер Швеции рассказала об участии Зеленского в саммите ЕС «из бункера»
Кремль ответил на заявление Киева о готовности к переговорам
Лавров назвал цель военной операции в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.