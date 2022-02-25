Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам

Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает ТАСС.

Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 18 по 22 марта. Решение принято на фоне военной операции вооруженных сил России на территории Украины.

Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающий матч еврокубка пройдет на стадионе« Стад де Франс» в Париже.