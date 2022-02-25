Россию лишили этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Международная федерация лыжного спорта лишила Россию этапов Кубка мира по лыжным гонкам
Международная федерация лыжного спорта (FIS) лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Об этом сообщает ТАСС.
Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 18 по 22 марта. Решение принято на фоне военной операции вооруженных сил России на территории Украины.
Ранее стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишил Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов. Решающий матч еврокубка пройдет на стадионе« Стад де Франс» в Париже.