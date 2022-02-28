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Спорт

Глава комитета FIS выступил против российских спортсменов на этапах в Норвегии

Глава комитета лыжных гонок FIS Ульванг призвал не допускать россиян на этапы в Норвегии
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Marko Djurica / Reuters

Руководитель комитета по лыжным гонкам в Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Вегард Ульванг выступил против российских спортсменов на заключительных этапах Кубка мира. Его слова передает NRK.

Глава комитета призвал не допускать россиян на этапы в Норвегии. «Это решение должна была принять FIS — в противном случае это должна сделать Норвегия как организатор этапов. Если FIS не согласна с этим, пусть забирает у нас этапы Кубка мира», — заявил Ульванг. Он отметил, что это риск, на который норвежцы должны пойти, чтобы принудить международную федерацию к активным действиям.

26 февраля правление Федерации лыжных видов спорта Норвегии выступило против участия российских спортсменов в предстоящих соревнованиях на территории страны. В организации рассказали, что обсудили ситуацию между Россией и Украиной и то, как она влияет на предстоящие этапы Кубка мира и чемпионаты мира в Норвегии. «Послание России и российским спортсменам очень четкое: мы не желаем вашего участия», — заявили норвежцы.

25 февраля российским лыжникам запретили выступать под флагом страны. Отмечается, что спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS. Также Россию лишили права на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в Тюмени 18-20 марта.

Дарья Коршунова
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