Российским лыжникам запретили выступать под флагом страны

Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменами выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. Об этом сообщается на сайте организации.

Также под запрет попал гимн России. Отмечается, что спортсмены продолжат соревноваться под своим именем и с названием страны, но на всех официальных мероприятиях, включая церемонии награждения, будут использоваться флаг и гимн FIS.

Ранее стало известно, что FIS лишила Россию права на проведение оставшихся этапов Кубка мира по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022. Финал Кубка мира должен был пройти в Тюмени с 18 по 22 марта. Решение было принято на фоне военной операции Вооруженных сил России на территории Украины.

25 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортивные федерации отменить или перенести соревнования с территории России и Белоруссии. Согласно заявлению организации, страны нарушили олимпийское перемирие. МОК не планирует на их территории никаких мероприятий и отдает абсолютный приоритет безопасности спортсменов. Исполком организации также рекомендовал спортивным федерациям не вывешивать флаги и не включать гимны России и Белоруссии на всех соревнованиях.