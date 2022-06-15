Врач запретила россиянам есть несколько продуктов летом

Врач Лия Гавашели: кофе и газировки в жару лучше заменить домашним лимонадом

Пластический хирург Лия Гавашели рассказала россиянам о правилах питания в летний сезон. В интервью для «Вечерней Москвы» она запретила соотечественникам есть несколько продуктов в жару.

Она объяснила, что соль, газированные напитки и кофе провоцируют отеки и обезвоживание в жаркую погоду. «Летом мы часто делаем салаты, овощные нарезки, которые очень многие люди сдабривают большим количеством соли. Соль — один из продуктов, способствующих отечности, набору веса и проблемам со здоровьем», — отметила Гавашели. Газировки и кофе, по ее словам, не утоляют жажду, а ведут к обезвоживанию организма, поэтому их лучше заменить на более полезную альтернативу. «Мой совет — перейти на свежевыжатые соки, домашние лимонады, натуральные домашние морсы, травяные чаи, чаи с сухофруктами (+ клетчатка). Все эти напитки отлично восполняют водный баланс в течение дня, а утро, конечно, начинайте со стакана простой негазированной воды», — заключила она.

Врач отмечает, что летом многие люди переходят на более легкую пищу, например, фрукты или овощи. Однако даже в жаркий период она призвала не забывать о необходимости есть богатые белком продукты. «Потребность организма в белках в летний период равняется примерно пятидесяти пяти процентам от общего суточного рациона. Эти белки могут быть как растительными, так животными», — сообщила Гавашели. «Что же касается жиров, то их процентное содержание приравнивается к двадцати трем процентам. Летом, конечно же, нужно стремиться к тому, чтобы употреблять не только животные, но и растительные жиры», — подчеркнула эксперт.

Долю углеводов в питании летом она рекомендует сократить до двадцати процентов, а большую часть из них получать из сезонных фруктов. «В связи с чем я рекомендую употреблять быстрые углеводы (картофель, макаронные изделия, рис) в летнее время только в обед, а на ужин готовить белковую пищу (нежирное мясо птицы, морскую рыбу) с овощными салатами, печеными или тушеными овощами. Так будет соблюдаться необходимый баланс по микроэлементам и полезным веществам, и не начнет накапливаться лишний вес», — подытожила хирург.

До этого диетолог назвала способ перестать переедать по вечерам. По ее словам, любителям поесть на ночь нужно заранее планировать рацион и составлять списки покупок.