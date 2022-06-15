В России появится новый способ оплаты картой «Мир»

«Известия»: новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России

Новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей «Мира» и крупных банков.

Так, оплата по карте будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Отмечается, что данный способ начнут внедрять с 25 октября. Предполагается, что код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка.

При этом подчеркивается, что такой сценарий оплаты будет возможен только после аутентификации держателя карты. В банке «Открытие» добавили, что этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ключевым направлением работы ведомства является содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом.