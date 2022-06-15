Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России появится новый способ оплаты картой «Мир»

«Известия»: новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Новый способ оплаты картой «Мир» без использования пластика появится в России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей «Мира» и крупных банков.

Так, оплата по карте будет возможна с помощью QR-кода, через который продавец будет списывать деньги при покупке. Отмечается, что данный способ начнут внедрять с 25 октября. Предполагается, что код будет формироваться в программе Mir Pay или приложении банка.

При этом подчеркивается, что такой сценарий оплаты будет возможен только после аутентификации держателя карты. В банке «Открытие» добавили, что этот способ будет удобнее, чем действующий сейчас в системе быстрых платежей (СБП).

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что ключевым направлением работы ведомства является содействие расширению использования карты «Мир» за рубежом.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минфин США обеспокоился избыточным использованием санкций против России
В России появится новый способ оплаты картой «Мир»
Малышева и Шубин назвали способы избавиться от вызванной стрессом головной боли
Раскрыты подробности программы ПМЭФ
В «Ростехе» признали бессмысленность попыток полного импортозамещения
Блогерша назвала самый неудачный фасон футболок для девушек с большой грудью
Пентагон подтвердил поставку гаубиц M777 Украине
Минстрой России обозначил свои первоочередные задачи в ДНР и ЛНР
Раскрыта тема предстоящей речи Путина на ПМЭФ
Зеленский заявил о «болезненных» потерях ВСУ в Донбассе и Харьковской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.