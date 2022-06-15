В российском регионе 14-летняя девочка пережила удар молнии

В Кемеровской области 14-летняя россиянка пережила удар молнии

В Кемеровской области 14-летняя девочка пережила удар молнии. О выжившей после грозы россиянке рассказали местные жители, чьи слова приводит KP.RU.

Инцидент случился 14 июня в районном центре Яшкино. Девочка гуляла с племянником в коляске по скверу, и в этот момент погода испортилась. «Да грозы нормальной и не было: так, тучи налетели, пару раз громыхнуло, несколько дождинок упало и дальше все унеслось», — приводит издание слова очевидцев.

По словам местных жителей, их ослепила близкая вспышка, которая длилась мгновение. После этого они увидели лежащую на земле школьницу. Коляска с ребенком находилась в нескольких метрах от нее.

Медики констатировали у девочки электротравму и уточнили, что молнию притянула цепочка, висящая на шее подростка, в которую ударил разряд и вышел из области паха. Пострадавшую госпитализировали в местное медицинское учреждение, однако утром 15 июня ее переправили в областную кемеровскую больницу, где поместили в реанимацию.

Ранее в Приморье мужчина отправился со своим сыном ловить медуз на двух резиновых лодках в море. Погодные условия ухудшились — пошел сильный дождь с грозой, после чего, по словам сына, его отец погиб от удара молнией.