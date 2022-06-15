Столтенберг заявил о предоставлении Киеву тяжелых вооружений

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс объявит о выделении Киеву новой военной помощи

Министры обороны НАТО вскоре объявят о выделении Киеву новой военной помощи, включая тяжелые вооружения и дальнобойную артиллерию, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления о поставках Киеву реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сказал, что это можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. По его мнению, это лишь подтверждает, что США не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине.

1 июня американский президент Джо Байден сообщил, что США в рамках военной помощи Украине поставят ей РСЗО HIMARS с боеприпасами. Дополнительное финансирование для Украины было одобрено при подавляющей двухпартийной поддержке в Конгрессе США.