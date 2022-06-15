Названа стоимость самого дешевого дома Подмосковья в аренду

«МИЭЛЬ»: в Подмосковье самый дешевый дом в аренду обойдется в 22 тысячи рублей в месяц

Самый дешевый дом в Подмосковье можно арендовать за 22 тысячи рублей в месяц. Объект находится в 15 километрах от МКАД по Ярославскому шоссе. Об этом говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ», сообщает РБК.

Самый доступный вариант занимает 60 квадратных метров на участке в 15 соток. Одним из самых бюджетных также назвали дом в 90 квадратных метров с печным отоплением в 39 километрах от МКАД по Носовихинскому шоссе. В месяц за него нужно будет отдавать 25 тысяч рублей. Топ-3 списка замкнул дом в 48 километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе за 35 тысяч рублей в месяц.

Что касается дорогих объектов, то лидером в этом списке оказался дом в 320 квадратных метров в 36 километрах от МКАД по Киевскому шоссе — аренда обойдется в месяц в 250 тысяч рублей. Ниже расположился дом в 190 «квадратов» в 55 километрах от МКАД по Каширскому шоссе за 190 тысяч рублей в месяц. Третью строчку занял дои в 90 киломтерах от МКАД по Новорижскому шоссе — в месяц нужно будет отдавать 160 тысяч рублей.

Ранее аналитики сервиса ЦИАН выяснили, что к маю 2022-го в Подмосковье не оказалось города, где бы за год подешевела стоимость квадратного метра жилья. Наименьший рост зафиксировали в Реутове, вторую строчку списка заняли Химки, топ-3 замкнул Красногорск.