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Раскрыта динамика цен на жилье в Подмосковье

Минимальный рост стоимости «квадрата» жилья аналитики ЦИАН зафиксировали в Реутове

Фото: Марк Боярский / Коммерсантъ

К маю 2022-го в Подмосковье не оказалось города, где бы за год подешевела стоимость квадратного метра жилья. Наименьший рост зафиксировали в Реутове. Динамику цен в своем исследовании раскрыли аналитики сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

За год средняя стоимость «квадрата» в Подмосковье повысилась на 37 процентов до 165,7 тысячи рублей. Цены увеличились во всех городах региона. В Реутове показатель изменилась на 4 процента. Вторую строчку списка города с наименьшим ростом стоимости заняли Химки с динамикой в 8 процентов. Топ-3 замкнул Красногорск — «квадрат» подорожал на 10 процентов.

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Ниже расположили Мытищи, где квадратный метр жилья за год подорожал на 15 процентов. Пятую строчку рейтинга разделили Одинцово и Балашиха с изменениями на 19 процентов в каждом. В остальных городах списка рост достиг более 20 процентов — в Видном и Долгопрудном динамика составила 24 процента в каждом. В Королеве «квадрат» подорожал на 26 процентов, в Апрелевке — на 27 процентов.

«Минимальный рост был зафиксирован в ближайших к столице локациях — Реутове, Химках, Красногорске и Мытищах. В этих городах уровень цен и так самый высокий в области, поэтому "квадрат" дорожает медленнее — играет роль эффект высокой базы», — объяснил руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее эксперты риелторского агентства «ИНКОМ-Недвижимость» выяснили, что в Подмосковье резко поднялись цены на один тип недвижимости — за год загородные дома подорожали на треть. В апреле 2022 года средняя стоимость коттеджа или участка в в регионе составила 32 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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