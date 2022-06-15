Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Архангельске пройдут два гастрономических фестиваля поморской кухни

В июне и июле в Архангельске пройдут гастрофестивали «Еда поморская» и «Белый июнь»

Изображение: пресс-служба правительства Архангельской области

Летом 2022 года в Архангельске пройдут два гастрономических фестиваля, посвященных традициям поморской кухни. Об этом пишет ТАСС.

Гастрофестиваль северных традиций «Еда поморская» состоится с 27 июня по 3 июля в 13 ресторанах города. Второе мероприятие — уличный гастрофест «Белый июнь. Еда поморская и заморская» — будет проходить 2 и 3 июля под открытым небом. К празднику присоединятся 20 заведений — на площади перед Архангельским театром драмы развернется фуд-корт, где гости смогут поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и дегустациях локальных блюд и напитков.

«Настоящее путешествие невозможно без дегустации региональной кухни, а наша поморская кухня — один из важных факторов притяжения туристов. Существует постоянный запрос, каждый хочет прикоснуться к истории и культуре края, в том числе — местной кухне», — рассказала руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Трофимова.

Ранее в Калининградской области прошел восьмой ежегодный праздник морской гастрономии «Фиштиваль» — мероприятие объединило около 40 локальных производителей продуктов и точек уличной еды. Гости смогли попробовать корюшку, мидии, сома и еще более 30 различных видов рыбы и морепродуктов.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
США отреагировали на сообщения о взятии двух американцев в плен на Украине
21-летняя модель с титулом самой красивой девочки в мире показала тело в бикини
Европа приготовилась спасать экономику по-новому
Сергей Жуков из «Руки Вверх!» рассказал о первых гонорарах
Генералы НАТО рассказали о «жесткой силе» России
В США обеспокоились возможностью потери интереса к Украине
В ДНР ответили на слова генерала ВСУ о поражении Крымского моста
Опубликован снимок Райана Гослинга в образе Кена для фильма «Барби»
Тайсон Фьюри назвал фаворита поединка между Усиком и Джошуа
Названы необычные симптомы рака
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.