В Архангельске пройдут два гастрономических фестиваля поморской кухни

В июне и июле в Архангельске пройдут гастрофестивали «Еда поморская» и «Белый июнь»

Летом 2022 года в Архангельске пройдут два гастрономических фестиваля, посвященных традициям поморской кухни. Об этом пишет ТАСС.

Гастрофестиваль северных традиций «Еда поморская» состоится с 27 июня по 3 июля в 13 ресторанах города. Второе мероприятие — уличный гастрофест «Белый июнь. Еда поморская и заморская» — будет проходить 2 и 3 июля под открытым небом. К празднику присоединятся 20 заведений — на площади перед Архангельским театром драмы развернется фуд-корт, где гости смогут поучаствовать в конкурсах, мастер-классах и дегустациях локальных блюд и напитков.

«Настоящее путешествие невозможно без дегустации региональной кухни, а наша поморская кухня — один из важных факторов притяжения туристов. Существует постоянный запрос, каждый хочет прикоснуться к истории и культуре края, в том числе — местной кухне», — рассказала руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области Екатерина Трофимова.

Ранее в Калининградской области прошел восьмой ежегодный праздник морской гастрономии «Фиштиваль» — мероприятие объединило около 40 локальных производителей продуктов и точек уличной еды. Гости смогли попробовать корюшку, мидии, сома и еще более 30 различных видов рыбы и морепродуктов.