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Россия и КНР условились расширить кооперацию в финансовой и промышленной сферах

Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в финансовой и промышленной сферах

Фото: Kevin Yao / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора условились расширить кооперацию в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Взаимодействие будет происходить «с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике». Также политики затронули тему развития военных и военно-технических связей.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, таким как суверенитет и безопасность, а также укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами. Он почеркнул, что Пекин настроен на укрепление и углубление координации с Москвой в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН, БРИКС и ШОС.

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Анжелика Бережная
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