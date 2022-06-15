Россия и КНР условились расширить кооперацию в финансовой и промышленной сферах

Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в финансовой и промышленной сферах

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора условились расширить кооперацию в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

Взаимодействие будет происходить «с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике». Также политики затронули тему развития военных и военно-технических связей.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, таким как суверенитет и безопасность, а также укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами. Он почеркнул, что Пекин настроен на укрепление и углубление координации с Москвой в крупных международных и региональных организациях, таких как ООН, БРИКС и ШОС.