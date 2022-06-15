Экономисты предложили увеличить размер выручки для самозанятых

На Международном экономическом форуме предложили расширить список отраслей для самозанятых

Самозанятые сегодня — самый активно растущий сегмент в России. Не удивительно, что эта тема обсуждалась и в рамках Петербургского международного экономического форума. В рамках круглого стола «Самозанятые: сохранить и преумножить» было предложено увеличить размер максимальной годовой выручки для самозанятых в несколько раз. С такой инициативой выступил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«Мы считаем, что пора увеличивать максимальный размер выручки для самозанятого с 2,4 миллионов рублей в год до 6-10 миллионов рублей в год. Это важно, например, для IТ-специалистов, которые работают на аутсорсинге и зарабатывают 4-5 миллионов рублей в год», — отметил представитель Сбербанка.

По мнению специалиста, необходимо расширять список отраслей, в которых могут работать самозанятые. Включить такие сферы, как аренда нежилых помещений, разрешить перепродажу.

«Сейчас выросла потребность в параллельном импорте и это очень нужный сервис в текущих условиях. Также необходимо расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми. Сейчас это только граждане ЕАЭС — Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии. И, наконец, нам нужна федеральная программа по обучению самозанятых. В Сбербанке такие программы работают, но мы считаем, необходим единый грант на уровне всей страны», — предложил Анатолий Попов.

На 1 июня 2022 года в России зарегистрировано уже более 5 млн самозанятых. В день регистрируются около 8 тысяч самозанятых. Средний возраст — 35 лет. По данным статистики, ежедневно их становится на 8 тысяч человек больше. Самому молодому самозанятому — 14 лет, самому возрастному — 94 года.

С 2019 года, когда началась реализации этой программы, самозанятые зарегистрировали доходы на 1,1 триллионов рублей. Только за последние 5 месяцев — на 312 миллиардов рублей. Более всего самозанятых зарегистрировано в таких сферах, как авто, ремонт, ИТ, красота, информационные услуги, обучение, аренда.

Даже когда в кризисные периоды количество регистраций нового бизнеса критически падало, количество регистраций самозанятых стабильно росло. Возможно, дело в том, что это самый мобильный бизнес. Самозанятые легче других меняют вид деятельности и подстраиваются под обстоятельства. При регистрации они часто выбирают более одного вида деятельности.

Анатолий Попов рассказал о том, что Сбербанк стоял у истоков создания формата «самозанятые» и всячески поддерживает эту группу граждан и помогает им развиваться. Более миллиона человек выбрали для регистрации платформу Сбербанка.

Получить такой статус можно за пару минут в СберБанк Онлайн. Не нужно скачивать отдельное приложение, не нужно ходить в налоговую или банк. После регистрации в личном кабинете самозанятого в СберБанк Онлайн можно вести основные операции, связанные со своим делом — создавать и отменять чеки, платить налоги.

Также заместитель председателя Сбербанка озвучил несколько предложений по изменениям в законодательство о самозанятых.

Участники круглого стола обсудили также вопросы взаимодействия самозанятых и бизнеса, изменений в законодательстве о самозанятых, возможности ресурсов и платформ для этой группы граждан.

