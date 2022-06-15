Российский врач раскрыла способы сэкономить на косметике летом

Врач Ковалева: в целях экономии следует избегать чрезмерного использования косметики

Российский врач-дерматолог, косметолог Светлана Ковалева раскрыла способы сэкономить на косметике летом. Комментарий эксперта приводит «Общественная служба новостей».

По словам специалистки, на фоне ситуации с Украиной часть зарубежных средств исчезли с отечественного рынка или поднялись в цене. В связи со сложившейся ситуацией следует обратить внимание на товары местного или белорусского производства, и оставить для ухода за кожей в теплое время года лишь очищающие и увлажняющие препараты.

Кроме того, в целях сохранения бюджета врач порекомендовала избегать чрезмерного использования косметических средств, отметив, что, например, при нанесении крема на лицо достаточно количества, равного объему горошины. «Излишки равномерно отражают свет и создают иллюзию сияния. Однако на самом деле кожа "захлебывается" от неусвоенного средства: нарушается ее дыхание и терморегуляция», — объяснила Ковалева.

Также собеседница издания указала, что для здоровья кожного покрова необходимо употреблять продукты, которые помогают поддерживать должный уровень холестерина в организме.

Ранее в июне врач-дерматолог, косметолог Полина Кетола назвала россиянам универсальное косметическое средство. Специалист заявила, что бальзам для губ способен заменить другие бьюти-товары, указав на его многофункциональность.