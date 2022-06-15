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Токаев ответил на слухи о планах Казахстана выйти из ОДКБ и ЕАЭС

Президент Казахстана Токаев заявил, что Казахстан не намерен выходить из ОДКБ и ЕАЭС

Фото: Пресс-служба президента Республики Казахстан / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на слухи о планах республики выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По его словам, они не соответствуют действительности. Главу государства цитирует «Интерфакс».

«Все разговоры о том, что Казахстан якобы охладел, а тем более собирается выйти из ЕАЭС и ОДКБ, абсолютно не соответствуют истине», — заявил президент.

Ранее Токаев в контексте разговора о будущем ЕАЭС заявил, что Россия и Казахстан как азиатские страны должны держаться вместе. Он также привел цитату главы СССР Иосифа Сталина, назвав его «небезызвестным советским руководителем».

При этом казахский лидер отмечал, что республика не намерена присоединяться к Союзному государству России и Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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