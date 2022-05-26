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Токаев назвал Россию азиатской страной и процитировал Сталина

Президент Казахстана назвал Россию азиатской страной, цитируя Иосифа Сталина
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Антон Новодережкин / РИА Новости

Россия и Казахстан как азиатские страны должны держаться вместе. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в контексте разговора о будущем ЕАЭС, пишет «Sputnik Казахстан».

Свое заявление политик сделал на Евразийском экономическом форуме, который проходит 26 мая в Бишкеке. Рассуждая о режиме наибольшего благоприятствования для российских компаний, он привел цитату главы СССР Иосифа Сталина, назвав его «небезызвестным советским руководителем».

«Мы, азиаты, должны держаться вместе», — привел Токаев слова вождя.

Речь идет о реплике, которую Сталин произнес в апреле 1941 года после подписания в Москве Советско-японского пакта о нейтралитете. Она была обращена к министру иностранных дел Японской империи Ёсукэ Мацуоке.

Ранее стало известно, что Токаев наказал одного из казахских дипломатов за критику Российской империи. Посол страны в Египте Кайрат Лама Шариф призывал граждан избавиться от «спорных названий» городов и улиц времен монархии.

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Алевтина Запольская
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