Токаев наказал казахского дипломата за критику Российской империи и СССР

Президент Казахстана объявил выговор послу в Каире за предложение избавиться от советизмов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил выговор послу в Каире Кайрату Лама Шарифу за пост в соцсетях с критикой и призывом избавиться от русизмов и советизмов в топонимике страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служу главы государства.

Дипломат опубликовал на странице призыв «избавиться от спорных названий» времен СССР и Российской империи. Также он предложил переименовать Казахстан в Казахское государство, а столице вернуть название Астана. Власти решили наказать посла.

«Президент Касым-Жомарт Токаев за несоблюдение требований пункта 9 Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан объявил выговор», — рассказали в пресс-службе. Эта норма запрещает государственным служащим публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики, а также предписывает воздерживаться от неэтичных заявлений.

Ранее, выступая на сессии Ассамблеи народа Казахстана, Токаев сообщил о готовящемся референдуме по поправкам в Конституцию, которые укрепят курс на демократизацию власти. Он напомнил, что в последний раз он проходил в стране в 1995 году. В последующие годы изменения в основной закон вносились без голосования.