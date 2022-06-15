Россиянин убил супружескую пару из-за матерного слова

В Татарстане 49-летний отец троих детей жестоко убил супругов из-за матерного слова

Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать дело о жестоком убийстве пожилой супружеской пары 49-летним Ренатом Зиннуровым из-за матерного слова. Об этом в среду, 15 июня, сообщают «Челнинские известия».

По данным издания, хозяйка коттеджа в элитном поселке Боровецкий после возвращения из лечебной поездки в Крым обнаружила на своем участке бытовую грязь и сломанные заборы. Женщина вступила в конфликт с работником, который 15 лет помогал ей по хозяйству, нецензурно выругавшись в его адрес. В ответ мужчина нанес хозяйке более 20 ударов ножом и молотком. На шум и крики вышел супруг женщины, с которым подсудимый расправился, нанеся 10 ножевых ранений. Свидетельницей выступила домработница пожилой пары, успевшая запереться в доме и вызвать оттуда полицию.

Мужчина пытался скрыться с места преступления на хозяйской машине, однако правоохранительные органы оперативно его задержали. Подсудимый вину в убийстве признает, но оправдывает себя тем, что не осознавал своих действий. Отмечается, что Зиннуров является отцом троих детей.

Ранее сообщалось, что российского пенсионера осудят за убийство пожилой соседки поленом.