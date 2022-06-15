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В Великобритании задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ из-за мигрантов

The Telegraph: власти Британии не исключают возможность выхода из-под юрисдикции ЕСПЧ

Фото: Peter Nicholls / Reuters

После срыва депортации мигрантов из Британии в Руанду из-за вмешательства Европейского суда по правам человека в Соединенном Королевстве задумались о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ. Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, в пользу данного решения уже высказались некоторые из британских консерваторов.

Комментируя текущую ситуацию, генеральный прокурор Великобритании Суэлла Браверман отметила, что когда речь касается гарантий вылета мигрантов из страны, власти «ничего не исключают». «Сразу же после решения Европейского суда по правам человека правительство ясно дало понять, что рассматриваются все варианты», — заявила она, отвечая на вопрос о том, может ли Лондон перестать быть одной из сторон Европейской конвенции о защите прав человека.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании отменили первый же рейс для нелегальных мигрантов, направлявшийся в Руанду, после вмешательства Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Министр внутренних дел страны Прити Пател, комментируя отмену рейса, сочла такой поворот разочаровывающим.

Число пересекающих границу Великобритании в этом году превысило отметку в 10 тысяч, в связи с чем Лондон подписал соглашение с Кигали о депортации нелегалов в Руанду.

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Варвара Кошечкина
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