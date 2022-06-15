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Госдума ввела новую пошлину для автомобилистов

Госдума приняла закон, вводящий госпошлину за тюнинг автомобиля

Фото: Наталья Кажан / Коммерсантъ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предполагающий введение государственной пошлины за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию (тюнинг) автомобиля. Документ размещен в электронной базе парламента.

Новая пошлина начнет взиматься с 1 января 2023 года. Ее размер составит одну тысячу рублей. Сейчас соответствующее разрешение выдается бесплатно.

Новый закон также предусматривает появление пошлины за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. Ее размер составит 1500 рублей. Продление этого свидетельства обойдется в одну тысячу рублей.

Помимо этого, предусматривается повышение с начала предстоящего года госпошлины за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства требованиям безопасности с 800 до 1500 рублей.

Тюнинг автомобиля без прохождения соответствующей процедуры регистрации запрещен и наказывается штрафом в 500 рублей. За повторное нарушение предусмотрена приостановка регистрации транспортного средства.

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Игорь Дмитров
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