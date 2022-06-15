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Скончалась девочка из группы сбитых машиной под Москвой детей-велосипедистов

Девочка, пострадавшая при наезде автомобиля на группу велосипедистов под Москвой, умерла

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Семилетняя девочка, которая пострадала при наезде автомобиля на группу детей-велосипедистов в Подмосковье, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«После аварии девочка была доставлена нарядом санавиации в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве в состоянии комы и со множественными переломами», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок умер вечером во вторник, 14 июня, в отделении реанимации.

Авария с участием группы детей-велосипедистов на 3-м километре автодороги Луховицы — Дединово в районе населенного пункта Красная Пойма произошла вечером 11 июня. Тогда водитель Renault не справился с управлением и въехал в велосипедистов, а после — столкнулся с Merсedes.

В результате ДТП погиб водитель Renault и семилетняя девочка. Пострадали 10 человек, среди которых пятеро детей. После аварии следователи возбудили уголовное дело,

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Анастасия Шейкина
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