Си Цзиньпин заявил Путину о всесторонней ответственности за ситуацию на Украине

Си Цзиньпин заявил об ответственности всех сторон за урегулирование ситуации на Украине

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о всесторонней ответственности за урегулирование ситуации на Украине. Китайского лидера цитирует ТАСС.

«Каждая из заинтересованных сторон должна занимать ответственную позицию, способствуя правильному урегулированию кризиса на Украине. Китай готов продолжить играть свою конструктивную роль», — сообщил Цзиньпин.

Во время телефонных переговоров Путин и Цзиньпин обсудили вопросы международной повестки, в том числе и состояние мирных переговоров с представителями Украины. Председатель КНР заверил российского президента в том, что несмотря на обострение отношений со странами Запада, отношения Москвы и Пекина сохраняют хорошую динамику развития.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Москве и Киеву придется вести переговоры после установления на Украине режима прекращения огня. Французский лидер указал на неизбежность возвращения к диалогу. За столом переговоров также будут находиться и представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности, добавил он.