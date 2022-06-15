Президент Франции Макрон заявил о неизбежности переговоров Киева с Москвой

Киеву придется вести переговоры с Москвой после установления на Украине режима прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

Французский лидер указал на неизбежность возвращения к диалогу. «Наступит день, когда мы поможем Украине выстоять (...), когда будет установлен режим прекращения огня, мы должны будем начать вести переговоры. Президент Украины и члены правительства должны будут вести переговоры с Россией», — сказал политик во время визита в Румынию.

Макрон указал, что за столом переговоров также будут находиться и представители европейских стран, чтобы выступить гарантами безопасности.

Ранее Макрон заявил, что Франции следует пересмотреть закон о военном программировании на 2019–2025 годы на фоне изменившейся геополитической обстановки. Речь идет об увеличении расходов на армию. Политик отметил, что Франция «вступила в [период] военной экономики».