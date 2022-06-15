В новой рекламе Zara увидели оскорбление чувств верующих турков

Рекламная кампания Zara с хлебом в качестве подставки для обуви оскорбила жителей Турции

Новая реклама испанского бренда Zara оскорбила чувства верующих жителей Турции. На соотвествующие комментарии в Twitter обратило внимание издание Turkiye.

Согласно материалу, пользователей сети возмутила кампания модного ретейлера, в которой в качестве подставки под обувь был использован хлеб. Отмечается, что турецкие юзеры увидели в публикации пренебрежительное отношение к продукту, поскольку он носит в стране священное религиозное значение.

В связи с этим жители Турции запустили в соцсети хештег #zarahaddinibil («Zara, знай меру»), призывая бренд к извинениям. «В детстве, когда мы видели лежащий на дороге хлеб, нам говорили, что это благословение. Мы никогда не наступали на него: либо клали его повыше, либо перекладывали туда, где его смогут съесть животные», «Что это такое? Отвратительная реклама. Хлеб, который должен быть превыше всего, топчут», «Хлеб символизирует труд, справедливость, пот, единство. Где-то людям не хватает хлеба, а где-то глобальные компании засовывают его в обувь для рекламы», — высказывались они.

Известно, что это не первая рекламная кампания марки Zara, которая вызвала волну негодования у покупателей. В мае массмаркетовый бренд опубликовал снимки летней линейки обуви. На одном из кадров оказались запечатлены туфли на каблуках с завязками голубого цвета, на которых расположены растаявшие шарики мороженого.

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